Vyzerá to tak, akoby sa v hollywoodskom Beverly Hills nenašla vila, ktorá by vyhovovala ich požiadavkám! JLo a Ben Affleck si po luxusnej dovolenke na jachte hľadajú spoločné bývanie, no ako už zrejme realitní agenti zistili, vyhovieť novému prominentnému páru nie je ani zďaleka také jednoduché. Dvojica bola najnovšie na obhliadke luxusného paláca, ktorého hodnota je 85 miliónov dolárov.

Ako informuje britský denník Daily Mail, v nehnuteľnosti sa nachádza 12 spální, 24 kúpeľní, krytý športový komplex s boxerským ringom a basketbalovým ihriskom, fitnescentrum, kozmetický a masážny salón, nehovoriac o rozľahlej terase s veľkým bazénom. Súčasťou domu je aj menší domček správcu a strešný apartmán pre hostí.

Ak by sa prominentná dvojica, v prípade, že by dom kúpili, rozhodla usporiadať menší večierok, na pozemku sa nachádza vyše 80 parkovacích miest.