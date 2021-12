Je to celá mama. Len 17-ročná modelka a dcéra Heidi Klumovej Helene Boshoven Samuel zverejnila na sociálnej sieti Instagram odvážnu fotografiu, na ktorej je takmer nahá a prsník jej zakrýva len ruka.

Fanúšikov však neprekvapila ani tak nahota mladej dievčiny, ktorá sa dráždivými zábermi na sociálnej sieti chváli rada, ako to, že dievčina má na zverejnenej fotografii až neuveriteľne veľké prsia. Hoc bola dcéra slávnej modelky vždy obdarená, fotografia vyvolala kontroverzné reakcie, v ktorých ju fanúšikovia obvinili z podstúpenia plastickej operácie či extrémnych úprav fotografie vo photoshope.

Ani zďaleka však nie je jedinou celebritnou dcérou, ktorá sa rada pochváli svojím telom. Aj dcéra Kim Basinger (67) a Aleca Baldwina (63) - Ireland Baldwin (26) - dospela do krásy a o fotografie svojho nahého tela sa rovnako ako Helene rada podelí so svojimi fanúšikmi. Najnovšie pošteklila ich fantáziu holým záberom priamo z vane. Čo poviete, sú prsia mladej Helene pravé a nepreháňa to Ireland s odvážnymi fotografiami?