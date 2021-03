Pandémia a karanténne opatrenia nútia ľudí, aby si často v pohodlí domova vymýšľali bezpečnú zábavu a vyhli sa tak kontaktu s okolitým svetom. Tak trochu svojsky to poňal 22-ročný syn Victorie Beckham, ktorý sa pobavil tým, že svoju slávnu matku sparodoval vďaka mobilnej aplikácii a o svoje dielo sa následne podelil s celým svetom.

Brooklyn Beckham (22) napodobnil svoju mamu Victoriu v časoch jej najväčšej slávy, keď spieval hit od Spice Girls „Say You Will There“ prostredníctvom aplikácie na výmenu tvárí. O svoj grandiózny počin sa následne podelil so svojim fanklubom na sociálnej sieti Instagram. Video parodujúce jeho slávnu matku si tak mohlo pozrieť vyše 12,2 milióna ľudí, ktorí Brooklyna na Instagrame sledujú.

Brooklyn Beckham len začiatkom mesiaca oslávil 22. narodeniny. Zdroj: instagram

Na záberoch zo slávneho videoklipu z roku 1996 je vidieť členky skupiny Spice girls: Posh Spice (Victoria Beckham), Scary Spice (Mel B), Sporty Spice (Melanie C), Baby Spice (Emma Bunton) a Ginger Spice (Geri Horner), avšak s malou zmenou. Hoc telá patria slávnym speváčkam na mesto ich tvárí dosadil Brooklyn tú svoju a tak sa v jednom momente ocitol na obrazovke odetý do slávneho latexového kostýmu svojej matky.

Zábavné video zverejnil len krátko na to, ako jeho mama začiatkom mesiaca zdieľala dojemný príspevok k synovým 22. narodeninám. No, kto vie, či práve toto video urobilo Victorii radosť.