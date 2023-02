Keď sa biologická dcéra kontroverznej speváčky Madonny vybrala na módnu prehliadku, určite ju ani vo sne nenapadlo, že ju nevpustia dovnútra. Ochranka totiž krátko po uzavretí vstupných dverí zjavne nespoznala Lourdes Leon a nepovolila jej vstup.



Zatiaľ čo sa Lourdes snažila dostať do zákulisia hviezdnej šou plnej celebrít, podľa svedkov bolo počuť okoloidúcich, ktorí sa snažili strážcom povedať, kto to je. „Pusti ju dnu, je to Lourdes,“ zakričal jeden, zatiaľ čo ďalší ohromený divák sa spýtal: „Ty nevieš, kto to je?“ I keď sa fanúšikovia všemožne snažili ochranku obmäkčiť, samotná hviezda to nakoniec vzdala.

Madonna a jej biologická dcéra Lourdes Leon sú si veľmi blízke. Najnovšie však mladá modelka zažila poníženie. Nechceli ju totiž pustiť na prestížnu módnu prehliadku. Zdroj: gettyimages



Na prehliadku sa obliekla do prsnatého džínsového kompletu s roztrhaným kabátom, ktorý sa jej módne kĺzal po rukách. Doplnkami boli džínsová kabelka a vysoké ihličkové čižmy.



Lourdes svoje nezameniteľné črty vycibrila množstvom mejkapu a ukázala aj bujný dekolt, ktorý zjavne zdedila po slávnej mame. Módna prehliadka svetoznámeho návrhára Marca Jacobsa sa konala v historickej zbrojnici Park Avenue v New Yorku. Na prestížnom zozname hostí boli svetové hviezdy ako Emily Ratajkowski, Nicky Hilton Rothschild či Ashley Graham.

Lourdes Leon sa skrývala pred fotografmi po tom, čo ju odmietli vpustiť na módnu šou Marca Jacobsa. Zdroj: gettyimages



Madonna mala Lourdes v roku 1996 so svojím vtedajším priateľom Carlosom Leonom, fitnes trénerom, s ktorým sú dobrí priatelia dodnes.



Prečítajte si tiež: