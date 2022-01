Kontroverzná celebrita zo sociálnych sietí Jessica Alves sa netají tým, že odkedy podstúpila operáciu na zmenu pohlavia, jej jej život omnoho spokojnejší. Svoje nové ženské krivky a vagínu si blond kráska nevie vynachváliť a verí, že už čoskoro sa dočká aj vlastnej maternice, aby jej premena v plnohodnotnú ženu bola kompletná.

Napriek radosti z nového tela, bujného poprsia a zo ženských pohlavných orgánov jej však šťastena v láske nepraje. Jessica už pred časom avizovala, že si hľadá partnera a rada by si založila aj rodinu. Lenže zatiaľ sa jej nedarí. Nedávno sa zamilovala do jedného muža a nadviazali spolu kontakt online. „Veľmi sa tešil na stretnutie, posielal mi správy a hovoril, že som krásna a oslnivá. Tiež sme mali videohovor,“ rozprávala pre The Sun Alvesová, ktorá už s mužom, čo sa objavil v britskom seriáli „The Only Way Is Essex“, plánovala rande v Londýne.

Bohužiaľ, románik jej nevyšiel a Jessicu čakali namiesto vytúženej romantiky studená sprcha a poníženie. Keď totiž svojmu nápadníkovi prezradila, že sa pôvodne narodila ako muž, všetko sa zrútilo. „Povedala som mu: Ale vieš, že som transgender, však? A on sa spýtal, čo to znamená a čo tým myslím,“ uviedla k tomu, čo predchádzalo zraňujúcemu incidentu.

Nápadník sa jej po správe o jej zmene pohlavia a o tom, že kedysi mala penis rovnako ako on, už nielen neozval, ale si Jessicu na sociálnej sieti aj zablokoval. Zdrvená kráska si tak vyliala srdce a podelila sa o to, aký ťažký život má. „Nemôžem uveriť, že sú na svete stále transfóbni ľudia,“ dodala na margo zlomeného srdca. Ako sa hovorí, nádej však umiera posledná a možno bude mať Jessica omnoho viac šťastia v Brazílii, kde sa nachádza už niekoľko mesiacov. „Byť transženou v Brazílii je úplne v pohode, ľudia sú tu otvorení a úctiví. Transľudí tu vídame všade,“ dodala. Do budúcnosti navyše plánuje ďalšie operácie, napríklad aj zákrok na úpravu hlasu, aby viac znela ako žena.

