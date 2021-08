FOTO Nový trend? Slávne krásky si bikiny obliekli naopak! Pozrite, čo to urobilo s prsami ×

V celebritných trendoch nosenia bikín sme už videli takmer všetko. Od zarezaných nohavičiek, miniatúrnych vrchných dielov či vysoko vytiahnutých spodných dielov. Človek by si povedal, že už nie je možné vymyslieť nič, čo by ešte viac odhalilo ženské krivky. Omyl, celebritné krásky ukázali nový trend, vďaka ktorému ich prsia v bikinách vyzerajú ešte plnšie a bujnejšie. Vyskúšate to aj vy?