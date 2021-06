Ako informuje britský denník Daily Mail, Angelina navštívila svojho bývalého manžela, britského herca Jonnyho Leeho Millera, v jeho apartmáne. Namiesto čiernych šiat, ktoré má v obľube, si obliekla hnedý kabát a v ruke držala fľašu drahého vína od obchodníka Petra Michaela. V jeho apartmáne strávila tri hodiny a potom, bez ochranky, byt opustila.

Angelina Jolie a Jonny Lee Miller sa zosobášili na malom civilnom obrade v roku 1996 a manželmi boli tri roky. Aj keď sa rozišli až v roku 1999, v spoločnej domácnosti nežili už po roku manželstva, údajne pre pracovnú vyťaženosť herečky. Dvojica sa zoznámila v roku 1995 počas nakrúcania filmu Hacker. V tom čase mala herečka iba 20 rokov a Jonny 22.

Angelina s prvým manželom Jonnym Leem Millerom. Zdroj: Profimedia

"Nebolo to voči nemu fér. Ja som bola neustále zaneprázdnená a myslela som na svoju kariéru. S Jonnym sme si nikdy neubližovali. Veľmi som chcela byť jeho manželkou. No aj keď sme spolu žili, v skutočnosti sme mali každý osobitné životy," povedala Angelina v rozhovore pre Calgarysun. Napriek rozchodu zostali dodnes veľmi dobrí kamaráti. To, či v súčasnosti tvoria pár, herečka nepotvrdila.

Prečítajte si aj: