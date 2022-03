Herečka Hande Erçel (28) a jej herecký partner Kerem Bürsin (34), ktorí v telenovele stvárňujú hlavné postavy Edu a Serkana, sa na Slovensku tešia obrovskej priazni fanúšikov. A hoc by si mnohí priali, aby tvoril hereckí pár zamilovanú dvojicu aj v realite, nie je tomu tak. Hande a Kerem spolu síce istý čas randili, no už vo februári sa objavili informácie, že pár už netvoria. Inak to nebude na istý čas ani na televíznych obrazovkách, keďže seriálovú Edu a Serkana tentoraz rozdelila Edina babička. Tá má pre svoju vnučku v zálohe omnoho lepšieho muža, než je Serkan. Novým sokom v láske sa tak fešnému architektovi a podnikateľovi stal milionár Melih, ktorému padla Eda okamžite do oka.

Zdroj: instagram @sencalkapimi

A že to bude pre Serkana tvrdá konkurencia, o tom niet pochýb. Mladého a atraktívneho milionára totiž stvárňuje turecký herec a model Mert Öcal (39), ktorý v roku 2004 zvíťazil v kategórii Najlepší model Turecka a v tom istom roku získal cenu Najlepší model sveta. Nový fešák, ktorý zabojuje o srdce seriálovej Edy, je v skutočnosti ešte príťažlivejší. Rovnako ako jeho seriálový sok Serkan sa aj Mert venuje vo voľnom čase cvičeniu, čo je v konečnom dôsledku vidieť aj na jeho vypracovanom tele.

Anketa Páči sa vám viac predstaviteľ Serkana alebo Meliha? Serkana 91% Meliha 9% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

A zatiaľ čo sme na televíznych obrazovkách Merta videli len v obleku, na svojom Instagrame zverejňuje aj omnoho odvážnejšie fotografie, ktorými by pomotal hlave nejednej žene. Veď posúďte sami.

Prečítajte si tiež: