FOTO Neuveriteľná premena kedysi krásnej speváčky Sinéad O'Connor (55): Takto vyzerá dnes! ×

Írska poprocková speváčka Sinéad O’Connor, ktorá v stredu 8. decembra oslávila svoje 55. narodeniny, nemala ľahký štart do života. Speváčka si so sebou dodnes nesie ťažkú traumu z detstva spojenú s Magdaléninskou práčovňou, do ktorej bola ako 15-ročná umiestnená. Dobrým štartom do života speváčky nebol ani rozvod rodičov, pokrivený vzťah s matkou, ktorá ju vraj týrala a zneužívala.