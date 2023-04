Krásna lady Amelia sa čoraz viac začína podobať na svoju tetu princeznú Dianu. Štíhla, vysoká blondínka si momentálne užíva najkrajšie obdobie svojho života. Spolu s manželom Gregom Mallettom sú totiž na svadobnej ceste na Maldivách.



Sesternica Williama a Harryho sa so svojou láskou stretla už pred rokmi v Kapskom Meste, kde študovala. Odvtedy tvoria nerozlučný pár, ktorý svoju lásku nedávno spečatil . Lady Amelia sa vydala za dlhoročného priateľa a fitnestrénera Grega Malletta. Dvojica tvorila pár už 14 rokov a v júli 2020 ohlásila svoje zásnuby. O svoj veľký deň sa podelila so svetom naozaj nečakane a zverejnila fotografiu so svojím manželom.

„Vydať sa, tu znamená tak veľa,“ uviedla 30-ročná Amelia pre Hello magazín na margo ich veľkolepej ceremónie na vrchole hory neďaleko Kapského Mesta a dodala: „Keď sme tu spolu vyrastali posledných 14 rokov, sú tu všetky moje a Gregove najšťastnejšie chvíle ako páru. Teraz je to ešte výnimočnejšie." Nadšenie zo svadobného dňa neskrýval ani ženích. „Už 14 rokov som sníval o tom, že budem sledovať Ameliu kráčať uličkou," uviedol v rozhovore 33-ročný fešák.

Neter princeznej Diany Amelia Spencer. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CnnB-ebqTCc/

Krásna blondínka momentálne zdieľa so svojimi fanúšikmi čarovné chvíle pri západe slnka na jednom z najkrajších miest vôbec. Na jej Instagrame sa to hemží fotografiami ich spoločných chvíľ, na ktorých vyzerajú naozaj spokojne a šťastne.

Na svadbe v lone prírody sa zúčastnili aj Ameliine sestry lady Kitty Spencer, lady Eliza a ich mladší brat Samuel. Členovia kráľovskej rodiny sa však na obrade nezúčastnili. Lady Amelia je pritom dcérou mladšieho brata princeznej Diany Earla Spencera.