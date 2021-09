Jedna z najslávnejších modeliek 90. rokov Cindy Crawford nepredviedla počas fotografovania len svoju nestarnúcu tvár a sexi telo, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani omnoho mladšie ženy, ale aj svoje veľké srdce. Aby modelka získala peniaze pre detskú onkologickú nemocnicu v Madison vo Wisconsine, kde sa liečil na leukémiu aj jej brat, postavila sa pred objektív v minišortkách a bielom tielku, aby zopakovala zábery zo svojej slávnej reklamy.

Cindy v ikonickej reklame z roku 1992. Zdroj: instagram @cindycrawford @davidyarrow

Cindy na záberoch ani z ďaleka nevyzerá na to, že vo februári oslávila už svoje 55. narodeniny. Počas fotografovania ukázala svoje dokonalé štíhle nohy aj sexi dekolt. Pri porovnaní nových záberov so zábermi z roku 1992 to vyzerá skôr ako zázračný návrat v čase. Na slávnej modelke totiž nevidieť známky starnutia a rozdiel v jej vzhľade by ste hľadali skutočne márne.

"Spolupráca s priateľom je vždy potešením a vzrušením... O to viac, ak je to pre dobrú vec. Vrátili sme sa do pôvodného domu zo slávnej reklamy, ktorú som nafotila v roku 1992, aby som znovu vytvorila tento moment v nádeji, že získam finančné prostriedky pre Americkú rodinnú detskú nemocnicu v Madison, Wisconsin, kde sa môj brat liečil na leukémiu," uviedla nestarnúca modelka na Instagrame. Za zverejnený záber z fotenia si od fanúšikov vyslúžila desiatky obdivných komentárov pre svoj mladistvý vzhľad.