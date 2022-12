Vo veku 81 rokov odišla do módneho neba jedna z najväčších ikon odevného priemyslu Vivienne Westwood. Rebelka telom aj dušou zomrela v kruhu rodiny vo svojom dome a svetu zanechala ikonické módne kúsky a provokatívnu módu.

Ikona módneho priemyslu Vivienne Westwood sa preslávila začiatkom 70. rokov, a to predovšetkým tričkami so sloganmi a návrhmi vhodnými pre obe pohlavia. Do obliekania priniesla štýly punku a novej vlny. Obliekala tie najväčšie svetové hviezdy ako Victoriu Beckham, Sarah Jessicu Parker či Kim Cattrall. V roku 2006 dostala šľachtický titul Dame, čiže dáma.



Návrhárku preslávili spínacie špendlíky, žiletky, zipsy alebo psie obojky. Podieľala sa aj na tvorbe imidžu legendárnej kapely Sex Pistols a údajne mala románik s jej zakladateľom Sidom Viciousom. Jej láska k hudbe a divokému štýlu života sa neskôr odrážala aj na jej tvorbe a vždy zostala verná jej odkazu. Okrem iného bola uznávanou aktivistkou a svojimi módnymi kreáciami často zvyšovala povedomie o globálnom otepľovaní či znečisťovaní životného prostredia. Bola tiež veľkou obhajkyňou väzneného šéfa WikiLeaks Juliana Assangea.



V roku 1992 jej kráľovná udelila Rad britského impéria. V Buckinghamskom paláci sa vtedy objavila bez spodnej bielizne, čo ochotne demonštrovala aj pred fotografmi. Vivienne si monarchiu nesmierne vážila, no jej rebelské srdce zjavne chcelo dať najavo postoj, ktorý jej bol vlastný.

Druhý manžel módnej ikony Andreas Kronthaler (56) bol od Vivienne Westwood podstatne mladší. Zdroj: gettyimages



V roku 2010 sa rozhodla nafotiť akty, na ktorých sa objavila bez problémov nahá aj vo vyššom veku. Fotografie boli vystavené v nadživotnej veľkosti v Inštitúte súčasného umenia v Londýne. Westwood na dvoch fotografiách leží na pohovke, na bruchu aj na chrbte. Na snímkach vynikajú jej ryšavé vlasy a snehobiela pokožka, ktoré boli jej poznávacími znameniami celé dekády.

Začiatky Vivienne Westwood sa datujú v 70. rokoch. Bola hlavnou štylistkou legendárnych Sex Pistols. Zdroj: gettyimages



Správy o jej smrti zverejnil jej manžel a kreatívny partner Andreas Kronthaler (56). Ten bol jej druhým manželom. Ďalej po nej zostali dvaja synovia – módny fotograf Ben Westwood a Joe Corré, ktorý je spoluzakladateľom spoločnosti so spodnou bielizňou Agent Provocateur.



