Tori Spelling nikdy nemala problém hovoriť otvorene o svojich plastikách. "Podstúpila som operáciu nosa a zväčšila som si prsia," povedala v minulosti. Od spomínanej operácie pŕs však ubehlo niekoľko rokov a tak niet divu, že by jej dekolt potreboval mierne úpravy. Svedčia tomu aj fotografie herečky, na ktorých sú jej silikóny poriadne zdeformované. Samozrejme, čo sa týka sociálnych sietí, fotografie si Spelling dôkladne retušovala.

"Potrebovala som to už dlhé roky. Teraz konečne riešim moje exspirované implantáty, ktoré dokonca medzičasom stiahli z trhu," napísala otvorene na sociálnej sieti Instagram. Spelling taktiež priznala, že ju po zákroku nikto neupozornil na to, že ich nebude mať večne. "Keď som si ich dala spraviť, nikto mi nepovedal, že si ich po 10 rokoch budem musieť vymeniť," povedala v podcaste Whine Down with Jana Kramer.

Tori Spelling (48) ako Dona Martin z Beverly Hills 90210. Zdroj: instagram

Torry Spelling je od roku 2006 vydatá za kanadského herca Deana McDermotta, s ktorým má 5 detí. Aj keď by sa zdalo, že život seriálovej hviezdy je prechádzka ružovou záhradou, zdanie klame. Herečka vo svojej autobiografii z roku 2013 priznala, že mala problém s financiami. V posledných rokoch bojuje aj s neustálym priberaním na váhe či nevydarenými plastikami.

