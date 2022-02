Podivnú a poriadne bizarnú dieru na trhu našla aj 25-ročná Daniela Birch, ktorá zo svojej obezity urobila prednosť, ktorou si mesačne zarába slušné peniaze. Jej biznis je postavený na zverejňovaní fotografií jej veľkého tela zaseknutého v rôznych malých priestoroch.

Zdroj: Daniela Birch

Daniela váži neuveriteľných 226 kilogramov. Namiesto toho, aby bola zo svojej postavy smutná, rozhodla sa svoje proporcie využiť ako prednosť. „Patrím do skupiny nadrozmerných, veľkých, krásnych žien, ktorá je určená pre dámy, ktoré vážia 158 – 226 kilogramov. Mám 226 kilogramov, takže aj keby som mala schudnúť, stále by som patrila do tejto kategórie, ktorá sa zdá veľmi populárna," uviedla mladá žena v rozhovore pre britský denník The Sun.

Danielle si účtuje 2,90 libry za päťminútové videá, ktoré zahŕňajú skúšanie oblečenia, a 7,30 libry za 20-minútové videá. Kratšie videá zahŕňajú skúšanie oblečenia, zatiaľ čo tie dlhšie zobrazujú Danielu v bizarných momentoch, ako sa napríklad snaží zmestiť do malého auta alebo ako uviazne vo dverách, cez ktoré ledva prejde. Okrem videí si ľudia radi priplatia aj za jej fotografie, na ktorých pôsobí oproti menším ľuďom ako obor. Mesačne si vďaka takým záberom zarobí až 1 500 libier. Ani zďaleka to nie je jediný bizarný spôsob, akým si ľudia dokážu zarobiť peniaze.