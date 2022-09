Pre Pitta však zrejme išlo aj o akési osobné vyznanie sa bývalým láskam: Jennifer Aniston a Angeline Jolie, s ktorými bol ženatý v rokoch 2000 až 2005 a 2014 až 2019.

"Nastavil som si zrkadlo. Je to o sebareflexii, o tom, kde som to vo vzťahoch zbabral, kde som vinný, kde som spravil chybu," prezradil 58-ročný herec, ktorý sa preslávil napríklad snímkami Dvanásť opíc, Klub bitkárov, Svetová vojna Z, Dannyho dvanástka či Vtedy v Hollywoode. Tento rok debutoval filmami Stratené mesto so Sandrou Bullock, kde však, prekvapivo, nestvárnil jednu z hlavných postáv, a tiež snímkou Bullet Train.

Pitt, ktorý v Hollywoode patrí medzi tie najväčšie esá, si zrejme povedal, že to v kine nemá kam ďalej dotiahnuť, a tak sa vrhol na nové výzvy. Všetkých ale teraz zaujíma, čo konkrétne chcel vlastne Brad touto iniciatívou povedať. Žeby sa takto netradične ospravedlnil svojim exmilenkám za všetko to trápenie?

Predsa len, po rozvode s Angelinou Jolie vyplávali napovrch nelichotivé skutočnosti týkajúce sa Pittovho alkoholizmu a agresivity. Zjavne má toho tento miláčik žien (a po novom aj maestro sochár) za ušami viac...

