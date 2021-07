Pieseň k slovenskému uvedeniu filmu nahrala kapela Desmod v spolupráci s raperom Majselfom. Song Kométa (pre Gumpa) sa stal obrovským hitom v rádiách a práve teraz vyšiel videoklip, v ktorom tvorcovia predstavujú aj doteraz nezverejnené zábery z filmu.

„Dostali sme ponuku spraviť citlivú skladbu, ktorá by komunikovala s filmom. Vypočul som si audioknihu o Gumpovi, dojala ma do prvých desiatich minút a súhlasil som,“ chváli knižnú predlohu spevák Mário Kuly Kollár z kapely Desmod. Raper Majself spomína, že netradičná spolupráca s obľúbenou kapelou bol podmienená kvalitou výsledku: „Povedali sme si, že podmienkou pre vznik bude to, že sa nám spoločne podarí spraviť dobrú skladbu. A to sa, myslím, podarilo.“

Režisérom videoklipu sa stal filmár a herec Michal Nemtuda, štúdiové zábery so svojím štábom nakrúcal v júni v bratislavskej Refinery Gallery. Videoklip predstavuje aj niekoľko záberov priamo zo snímky Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť z dielne českého režiséra F. A. Brabca. Jeho rodinný film sleduje cestu psieho tuláka, plnú výnimočnej psej lásky a odvahy. Okrem hereckých hviezd, akými sú Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Richard Krajčo či Patricie Pagáčová, sa v snímke objavia aj psí herci a herečky, ktorí si prešli mimoriadne ťažkými osudmi.

Viacerých z nich si dokonca počas nakrúcania osvojili členovia a členky štábu. Gumpov príbeh do slovenských kín budúci týždeň uvedie distribučná spoločnosť Continental film.