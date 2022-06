Od roku 2011 je Carmen Geissová známa po celom Nemecku vďaka reality šou „Geissenovci – Strašne očarujúca rodina“. Za ten čas nebola núdza o jej prešľapy a trápne momenty. Na jeden z dávnejších trapasov však zjavne nezabudne. Podarilo sa jej totiž pred objektívmi fotoaparátov ukázať viac, ako by sa na dámu patrilo.

Aj Carmen Geissová (57), ktorá sa na sociálnej sieti Instagram chváli dokonale nastylovanými fotografiami, je len človek, ktorému sa z času na čas pošťastí menší trapas. Jeden z tých väčších sa milionárke Carmen podaril priamo na červenom koberci počas slávnostného odovzdávania nemeckých televíznych cien v Kolíne nad Rýnom ešte v roku 2014.

Carmen a Róbert sa v tom čase na červenom koberci nechali uniesť. Milionárska dvojica sa na večer poriadne vystrojila, Róbert do čierneho obleku a Carmen do dlhých elegantných čiernych večerných šiat. Počas predvádzania sa pred objektívmi fotografov dvihla Carmen svoju nohu a Róbert jej ju ochotne podržal. Rozkokošená milionárka si však neuvedomila, že fotografom dopriala omnoho intímnejší pohľad, ako by chcela. Priamo na červenom koberci ukázala celému svetu svoj rozkrok!

Zdroj: Andreas Rentz

Celkovo bol rok 2014 úspešným. Okrem červeného koberca sa predviedla aj v tanečnej šou Let´s Dance, kde sa mimo iného objavila aj v sexi outfite ako plavčíčka.

Spomienky na Carmenin trapas sa znova vynorili po tom, ako sa milionárka pochválila jednou zo starších fotografií s manželom Róbertom. Na zábere mala na sebe čierne sieťované šaty, cez ktoré jej presvitala spodná bielizeň. "Ako by to bolo včera," zaspomínala si Carmen na staré časy, keď boli s Róbertom ešte mladí a krásni.