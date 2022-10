Carmen Dell'Orefice je americká supermodelka a herečka. V módnom priemysle je známa tým, že od sezóny jar/leto 2012 je najstaršou pracujúcou modelkou na svete. Vo veku 16 rokov bola na titulke Vogue a odvtedy sa venuje modelingu. Pri pohľade na jej tvár a telo by však len málokto uhádol, že má už 91 rokov. Teraz dokonca zahodila šaty a zapózovala celkom nahá.

Američanka Carmen Dell'Orefice (91) je vo svete modelingu pojmom. Svoju kariéru odštartovala už ako 16-ročná a odvtedy zdobí jej tvár titulky najslávnejších magazínov. Na svoju prácu nezanevrela ani vo veku, keď sa ostatné ženy venujú už len vnúčatám a rodine. 3. júna totiž oslávila svoje 91. narodeniny.

Mladučká Carmen na obálke slávneho módneho magazínu. Zdroj: Vogue

Módna ikona sa prvýkrát objavila na titulke magazínu Vogue, keď mala len 16 rokov, a teraz, o viac ako sedem desaťročí neskôr, vyzerá stále skvele. Carmen sa dokonca vyzliekla pre nadchádzajúce vydanie magazínu New You, čím dokázala, že vek je len číslo, keď pózovala takmer nahá len s prikrývkou prehodenou cez nahé telo. Fotograf celebrít Fadil Barisha ju na jednom zo záberov zachytil ležiacu v posteli len v hnedých spodných nohavičkách, keď si na hrudi držala bielu perinu.

Za svoju tvár si Američanku vybral aj známy výrobca hodiniek. Zdroj: Rolex

Pokiaľ ide o to, ako zostáva mladistvá, 91-ročná žena pre portál uviedla, že sa stará o to, aby si venovala rovnakú lásku a starostlivosť, akú dáva svojej dcére. Čo poviete, hádali by ste Carmen 91 rokov?

