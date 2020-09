Spolupracovať so značkou Victoria's Secret začala v roku 2019. Barbara na rozdiel od ostatných modeliek však nikdy nepatrila medzi chudé modelky, na ktoré sme zvyknutí. Aj preto medzi anjelikmi počas módnej prehliadky púta väčšiu pozornosť a mnohí si všímajú jej väčšie boky a bruško. Jej plnšia postava však príde mnohým oveľa prirodzenejšia a zdravšia, ako postavy jej modelkovských kolegýň.

Barbara za tie dva roky, odkedy je právoplatnou členkou Victoria's Secret, na sebe tvrdo maká a aj keď sa na váhu svojich kolegýň zrejme nikdy nedostane, jej postava je viditeľne chudšia, než pred rokmi. Najnovšie sa dokonca stala tvárou najnovšej kolekcie, ktorá ponúka široký sortiment sexi kúskov bielizne. Rodáčka z Budapešti pózuje na fotografiách len v spodnom čipkovanom prádle.

Barbara Palvin (26) tvorí pár s hercom Dylanom Sprousom (28). Dvojica začala randiť v roku 2018 a to, že im to vo vzťahu skutočne klape, dokazujú aj fotografie na Instagrame. Barbaru sleduje na sociálnej sieti 15 miliónov fanúšikov, ktorých necháva nahliadnuť do zákulisia Victoria's Secret, no aj do svojho súkromia.