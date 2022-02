Millie sa narodila v Španielsku britským rodičom. Už ako 8-ročné dievčatko bola presvedčená, že jedného dňa bude slávnou herečkou napriek hendikepu, o ktorom vie len málokto. Keď bola Millie ešte dieťa, prestala počuť na jedno ucho. Ani to jej však v ceste za slávou nebránilo. Na výslnie sa dostala už ako 11-ročná, keď s vyholenou hlavou zažiarila ako dieťa s telekinetickými schopnosťami menom „Jedenástka“ v sci-fi seriáli Stranger Things od Netflixu. Táto záchrana však prišla takpovediac na poslednú chvíľu.

Medzi jej prvé úlohy patrila aj postava Alice v inom seriáli s názvom „Once Upon a Time in Wonderland“ (Kde bolo, tam bolo...) z roku 2013. Neskôr získala úlohy aj v televíznych seriáloch NCIS, Modern Family a Grey's Anatomy, ale k veľkému zlomu v jej kariére nedošlo. V momente, keď bola jej rodina v roku 2015 na mizine a Millie bola presvedčená, že jej kariéra sa predčasne skončila, stal sa zázrak v podobe konkurzu do Stranger Things, ktorý vyhrala. A to dosť netradične, vďaka slzám – kastingový agent ju totiž predtým rozplakal, keď jej povedal, že je na danú rolu príliš dospelá. Práve vďaka takýmto emóciám sa jej podarilo získať úlohu, ktorá z nej urobila tínedžerský idol. Odvtedy sa z Millie stala hviezda prvej triedy. Na sociálnej sieti Instagram ju sleduje vyše 47 miliónov fanúšikov. Spolupracuje so svetovými značkami ako Converse a dokonca vytvorila aj vlastný rad kozmetiky s názvom „Florence by Mills“.

Aktuálne je hodnota jej majetku odhadovaná na 7 miliónov dolárov a svojou popularitou zatienila aj detské hviezdy z Harryho Pottera. Za svoj krátky život bola nominovaná na dve ceny Primetime Emmy, zaradená medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete magazínu Time a stala sa vôbec najmladšou veľvyslankyňou dobrej vôle OSN. A to všetko ešte predtým, než vôbec (podľa zákona) dospela… slušné, čo poviete?

