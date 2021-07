Sedemročný princ George, ktorý sa v uplynulých týždňoch ukázal ako jeden z najväčších fanúšikov futbalu, sa v nedeľu pripojil k svojim rodičom Kate (39) a Williamovi (39) na finále Euro 2020 vo Wembley. To, čo však odštartovalo, ako radostný zážitok sa však skoro premenilo na obrovské sklamanie a malého princa museli na tribúne utešovať jeho rodičia.

V nedeľu popoludní žil takmer celý svet finálovým futbalovým zápasom medzi Anglickom a Talianskom o titul majstra Európy. Svoje mužstvo prišla na tribúnu podporiť aj kráľovská rodina v zastúpení vojvodkyne Kate, princa Williama a ich syna Georga, ktorý sa počas tohtoročných majstrovstiev ukázal ako verný fanúšik domáceho tímu.

Malý George sedel počas zápasu na tribúne medzi svojimi rodičmi spolu s ďalšími 60-tisíc fanúšikmi. V momente, keď Anglicko strelilo svoj prvý gól do Talianskej bránky, malý princ v obleku a kravate doslova od radosti vyskočil zo sedadla a spolu so svojim otcom Williamom prejavil neuveriteľnú radosť a šťastie. Tento vzácny moment a zábery nadšeného a hrdého princa však boli posledným šťastným okamihom jeho účasti na zápase.

Napínavý zápas, ktorý sa skončil remízou v riadnom hracom čase však Taliani v jedenástkovom rozstrele otočili vo svoj prospech a Anglicko zdolali výsledkom 3:2, čím získali svoj druhý titul majstrov Európy. Prehra Anglicka zdrvila aj ich najväčšieho fanúšika George, ktorého smútok v tvári odrážal emócie celého národa. V tomto momente však po jeho boku stáli starostliví rodičia, ktorí neváhali a snažili sa svojho syna na tribúne upokojiť. Princ William, ktorý fandil Anglicku rovnako náruživo ako George, položil ruky na ramená svojho syna na znak podpory, keď hra dospela k dramatickému záveru. Medzitým si vojvodkyňa Kate, ktorá dopoludnia fandila aj na Wimbledone, vložila hlavu do dlaní a nedokázala sledovať zdrvujúcu prehru.

Williamovo sklamanie bolo očividné, rovnako ako sklamanie malého Georga. Len pár minút po zápase totiž budúci kráľ zverejnil na sociálnej sieti instagram dojemný príspevok, v ktorom vyjadril svoju ľútosť nad prehrou no zároveň zagratuloval novým majstrom Európy: „Srdcervúce. Gratulujeme @Azzurri k skvelému víťazstvu. Anglicko, všetci ste sa dostali tak ďaleko, ale bohužiaľ to tentokrát nebol náš deň. Všetci môžete držať hlavy vztýčené a byť na seba tak hrdí - viem, že to ešte príde," uviedol princ po prehre na sociálnej sieti a vyjadril tak aj hrdosť na výkony a tvrdý boj o titul domácemu mužstvu.

