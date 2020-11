Je to miláčik Hollywoodu! Michael B. Jordan nie je len kopa svalov, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Okrem toho, že pomotal hlavu nejednej fanúšičke, je to talentovaný herec, ktorý si svoj úspech poctivo vydrel. Michael sa už ako dieťa venoval modelingu a na hereckú kariéru presedlal až neskôr. Do povedomia sa dostal vďaka pokračovaniu Rockyho - filmu „Creed“ - v ktorom si zahral po boku Silvestra Stallona. Svoju úlohu boxera vzal veľmi vážne a pri drsných scénach, ktoré sa točili v ringu, nechcel ani kaskadéra. Vrcholom jeho slávy bola úloha Erika Killmongera vo filme „Čierny panter“ z roku 2018.

VIDEO Rebríček hodnôt najsexi muža planéty za rok 2020: Na prvom mieste je RODINA!

Filmové úspechy však mladému hercovi nestačia a rozhodol sa, že popri nakrúcaní si založí vlastnú produkčnú spoločnosť Outlier Society Productions. „Chcem mať vplyv na celý svet, a to nielen prostredníctvom rolí, ktoré hrám,“ povedal herec, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na protestoch hnutia Black Lives Matter proti policajnej brutalite. Najkrajší muž planéty za rok 2020 teda nie je iba veľký svalovec a sympaťák, ale aj človek s veľkým srdcom, ktorý je, mimochodom, stále slobodný!