Pôvodom ruská modelka a bývalka herca Bradleyho Coopera (46) Irina Shayk (35) patrí k najkrajším ženám sveta. Jej meno nie je skloňované len v súvislosti s modelingom, ale aj so sexi vkusom v obliekaní. Tentoraz však krásna modelka šliapla totálne mimo. Do ulíc vyrazila v čudesnom outfite.

Modelka Irina Shayk (35) brázdi ulice väčšinou v štýlových a sexi outfitoch, v ktorých rada odhaľuje aj svoje dokonalé telo. Tentoraz sa ju však v uliciach podarilo paparacom nafotiť v celkom odlišnom a poriadne extravagantnom kabáte, ktorý podľa mnohých pripomína skôr obrovský župan než kus zimného odevu.

Irina Shayk je známa aj svojím módnym vkusom. Zdroj: Instagram

Irina napriek čiernemu rúšku a športovej čiapke upútala pozornosť fotografov počas prechádzky v New Yorku so svojou dcérkou práve vďaka žltému kabátu. Šlo len o jej ďalší módny výstrelok alebo si Irinapomýlila kabát so županom?

