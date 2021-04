Vojvodkyňa Kate vo štvrtok podvečer zverejnila na sociálnej sieti instagram rozkošné video z ich rodinného súkromia. Fanúšikovia tak mohli nahliadnuť do spoločného rodinného času Kate a Williama, ktorí so svojimi ratolesťami trávia v prírode hraním sa, naháňačkou, lozením po stromoch či opekaním marshmallows.

Kráľovský pár sa chcel týmto spôsobom poďakovať verejnosti za ich priazeň a podporu v ich 10-ročnej ceste spoločným životom. K zverejneným záberom tak pridali aj odkaz v znení: "Ďakujeme všetkým za milé správy k nášmu výročiu svadby. Sme nesmierne vďační za 10 rokov podpory, ktorú sme v rodinnom živote dostali. W&C." instagram Remove Vybrať z banky Nahrať z PC Nahrať z URL

Kráľovský pár sa chcel týmto spôsobom poďakovať verejnosti za ich priazeň a podporu v ich 10-ročnej ceste spoločným životom. K zverejneným záberom tak pridali aj odkaz v znení: "Ďakujeme všetkým za milé správy k nášmu výročiu svadby. Sme nesmierne vďační za 10 rokov podpory, ktorú sme v rodinnom živote dostali. W&C."

Pod videom sa okamžite začali objavovať dojemné správy od fanúšikov kráľovskej rodiny. Mnohí len okomentovali rozkošnosť ich detí no ďalší si pri pohľade na video šťastnej rodinky spomenuli na zosnulú princeznú Dianu. "To je presne to, čo by chcela princezná Diana vidieť. Určite by bola veľmi šťastná," znel jeden s dojemných komentárov.

Anketa Ktoré z kráľovských detí sa vám zdá na záberoch najrozkošnejšie? Princezná Charlotte 67% Princ Louis 33% Princ George 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nakrúcanie videa si podľa všetkého užili aj kráľovské ratolesti. Zatiaľ, čo sa malá princeznička Charlott na väčšine záberoch šibalsky smeje, jej starší brat George sa miestami tváril vážnejšie a bezpečie hľadal po boku svojej mamy. Podobne, ako Charlote si rodinné chvíle užíval aj malý princ George, ktorý len nedávno oslávil svoje 3. narodeniny a za sebou má už dokonca aj svoj prvý týždeň v škôlke. Čo poviete, nie sú rozkošní?