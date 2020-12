Najmladšia dcéra zosnulého technologického guru Apple Steva Jobsa sa chce životom predierať sama! Eve Jobs má len 22 rokov, no už teraz je jasné, že svoje slová myslela vážne. Okrem toho, že je piata najlepšia skokanka na koni na celom svete, dobýja aj svet modelingu.

Z jej nahých fotiek by Jobs nadšený určite nebol! Eve nielenže nechcela po svojom slávnom otcovi, zakladateľovi spoločnosti Apple, nič zdediť. Ak ste si mysleli, že 22-ročná kráska chce pokračovať v šľapajach Jobsa, ste na omyle. Eve si zvolila jednoduchšiu cestu a rozhodla sa dobyť svet modelingu. Je krásna, chudá, vysoká a najmä známa, keďže nesie meno takého velikána, akým bol Jobs.

Eve sa najnovšie ukázala v reklame na kozmetickú značku Glossier. Na fotografii sedí vo vani úplne nahá a ústa si maľuje leskom na pery. Okrem toho je jej sociálna sieť Instagram posiata samými polonahými fotografiami, za ktoré jej platia rôzne kozmetické značky. A kam zmizlo dedičstvo, ktoré zostalo po jej otcovi?

Steve Jobs umrel v roku 2011, keď mu lekári diagnostikovali rakovinu pankreasu. Po jeho smrti zdedila majetok vo výše 27 miliárd jeho manželka Laurene (56), ktorá sa tak stala 35. najbohatšou ženou na svete. Rodina Jobsa si však podľa britského denníka The Sun na bohatstvo nikdy nepotrpela. „Nezaujímame sa o peniaze, nevlastníme luxusné budovy a vedia to aj naše deti. Snažíme sa byť normálni,”cituje matku Eve The Sun.