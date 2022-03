Historické prvenstvo Poľska vybojovala proti tvrdej konkurencii, vrátane Češky Karolíny Kopíncovej (24) alias Miss Czech Republic 2020, ktorá sa prebojovala až do TOP 13.

Slovensko na Miss World reprezentovala pohľadná Leona Novoberdaliu, ktorá neváhala a Karoline pogratulovala k víťazstvu: „Moja nádherná priateľka je novou Miss World. Veľmi si to zaslúžiš a nemôžem byť pyšnejšia,“ odkázala jej Slovenka, ktorá bojovala o titul napríklad v garderóbe prestížneho salónu svadobných a spoločenských šiat WEM a oblečený mala aj tradičný kroj z Očovej. Ten jej zapožičal Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK).

Hoci by sme to Leone veľmi priali, do prvej trojice sa aj napriek svojej kráse nedostala. Titul prvej vicemiss pripadol Američanke s indickými koreňmi Shree Saini (26) a druhou vicemiss sa stala 24-ročná Olivia Yace z Pobrežia Slonoviny. Karoline z Poľska sa tak podarilo preraziť aj napriek tomu, že bola najmladšia.

Nová Miss World v súčasnosti študuje manažment a vo voľnom čase pracuje ako modelka. Venuje sa plávaniu, tenisu či potápaniu sa a okrem toho v Lodži pomáha v rámci charitatívnych aktivít ľuďom bez domova.

Súťaž krásy Miss World sa pôvodne mala konať ešte v roku 2020, no podobne ako množstvo takýchto podujatí, aj toto nakoniec kvôli pandémii preložili na ďalší rok. Nakoľko sa však koronavírusom aj tak nakazilo niekoľko členov štábu a celkovo 23 z 97 súťažiacich, organizátori celú šou posunuli na rok 2022.

V poradí 70. ročník Miss World sa navyše niesol aj v znamení solidarity s Ukrajinou, ktorá s Poľskom zdieľa hranicu a kde sa už tretí týždeň bojuje kvôli nevyprovokovanej a opovrhnutiahodnej invázii ruských vojsk.

