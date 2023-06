Pri pohľade na dcéru jordánskeho kráľa Aballaha (61) pochopíte, že rozprávky z Tisíc a jednej noci sú zrejme skutočné. Princezná Iman totiž rúca všetky mýty o arabskom svete a pri pohľade na ňu pochopíte, že moderné časy napredujú aj v tradičných kultúrach.

Princezná Iman je známa svojou bezchybnou eleganciou a vkusom vo svete módy. Často vidieť, ako reprezentuje jordánsku kráľovskú rodinu na medzinárodnom parkete. Jej štýl je kombináciou tradičných a moderných prvkov, ktoré ju robia ikonou módy a vplyvom na mnohé ženy nielen v Jordánsku, ale aj v celom regióne Stredného východu.

Krásu zdedila po mame

Jej matka, kráľovná Ranija, patrí k najkrajším ženám v arabskom svete. Okrem toho, že sa môže pýšiť týmto titulom, však pomáha, kde sa dá. Ranija je silnou obhajkyňou jordánskej kultúry a tradícií. Podporuje umenie, literatúru a film a je súčasťou snahy o zachovanie a rozvoj jordánskeho dedičstva. Podporuje mladých umelcov a poskytuje im priestor na vyjadrenie svojho talentu a kreativity. Jej vplyv na kultúrnu scénu Jordánska je neoceniteľný.

Kráľovná Ranija a jej manžel, Abdullah II. Zdroj: gettyimages

Kráľovná spolu so svojou dcéru Iman pravidelne vystupujú ako obhajkyne ženských práv. Ranija sa stala jednou z najvýznamnejších hlasov pre práva detí a žien v regióne. Založila nadáciu Jordan River Foundation, ktorá sa zameriava na podporu detí a rodín v Jordánsku. Jej snahou je zlepšiť prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a príležitostiam pre jordánske deti. Jej boj proti chudobe a násilnému zaobchádzaniu so ženami priniesol do popredia mnohé sociálne problémy, ktoré treba riešiť.

Ranija, kráľovná Jordánska, so svojimi dcérami. Iman a Sara patria k ozdobám kráľovskej rodiny. Zdroj: instagram @royalfojourdan

Anketa Patrí podľa vás Iman k najkrajším princeznám vôbec? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zdá sa teda, že jordánsky kráľ má byť na čo pyšný. Okrem toho, že má doma jednu z najkrajších žien, ho jeho najstaršia dcéra reprezentuje v najlepšom možnom svetle.