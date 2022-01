Žiaľ, ani nie tak pre zlú pandemickú situáciu ako pre bojkot celého podujatia sme si všetku takúto parádu, ale aj trapasy s ňou neraz spojené, museli odpustiť.

Bojkot Zlatých glóbusov Westernová dráma The Power of the Dog (Sila psa) a muzikál West Side Story získali v nedeľu hlavné ceny 79. ročníka odovzdávania Zlatých glóbusov, ktoré sú považované za najdôležitejšie americké filmové ocenenia po Oscaroch. Tento rok však podujatie poznačil faktický bojkot zo strany veľkej časti Hollywoodu pre kritiku organizácie, ktorá ich udeľuje. Odovzdávanie sa tak muselo zaobísť bez televízneho prenosu, účasti nominovaných i hviezdnych hostí a ocenených oznamovali len prostredníctvom sociálnych médií.

Obhliadneme sa teda aspoň do rokov minulých a pobavme sa na kurióznych situáciách, o ktoré sa prominenti na Zlatých glóbusoch postarali.

Informácie pochádzajú z článku magazínu Vogue: Najšokujúcejšie momenty zo Zlatých glóbusov.

Jennifer Lopez a jej „glóbusy“

Pri vyhlasovaní víťazov v roku 2015 sa herec Jeremy Renner nechal trochu uniesť krásou a prednosťami svojej kolegyne Jennifer Lopez. „Ty chceš, aby som ja otvorila obálku? Ale veď mám dlhé nechty,“ povedala mu JLo na margo toho, že dvojica mala vytiahnuť z obálky meno víťaza.

Renner na to zareagoval tak, že jej pozrel do výstrihu a skonštatoval: „Máš aj glóbusy.“ Očividne tak narážal na prsia, ktoré sa kráske viditeľne rysovali v mimoriadne štedrom dekolte. Prítomní hostia to vzali zmiešane, no sama JLo vzala poznámku s očividným humorom.

