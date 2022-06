Odjakživa sa hovorí, že krása je subjektívna, ale je to skutočne tak? Starovekí Gréci na to mali jasný názor a riadili sa tzv. "zlatým rezom", proporciami, ktoré matematicky vyjadrili číslom fí s hodnotou 1,618.

Vychýrený britský plastický chirurg Julian De Silva postavil na tomto základe mapovaciu metódu tváre, podľa ktorej určil najkrajších ľudí planéty. A na prvom mieste sa umiestnila momentálne nie príliš obľúbená herečka Amber Heardová, ktorá si zo súdu s exmanželom Johnnym Deppom odniesla nielen potupu, ale aj osemmiliónový dlh.

Hovorte si o Amber, čo chcete, ale krásu jej uprieť nemôžete! Podľa De Silvu má Heardovú takmer dokonalú tvár, presnejšie na 91,85 percent. "Celé tisícky rokov sa zlatý rez považuje za tajomstvo najatraktívnejších tvárí. Teraz môžeme pomocou počítača vypočítať, ako sú na tom skutočné ženy," uviedol plastický chirurg.

Fí predstavuje akýsi dokonalý pomer, ktorý sa neuplatňuje len pri ľuďoch, ale aj rôznych veciach a dizajnoch. Čím bližšie má objekt k fí, demonštrovanom matematicky perfektnou špirálou, tým súmernejšie, rovnomernejšie pôsobí, píše americký denník New York Post.

Najkrajšie obočie má, naopak, televízna hviezda Kim Kardashian a dokonalým čelom sa zase môže pýšiť Kate Moss. Pokiaľ ide tvar tváre, vedie speváčka Rihanna. Najkrajšie oči má podľa vedy zase Scarlett Johansson a pery modelka Emily Ratajkowski.

De Silva analyzoval aj tváre známych mužov a prišiel na to, že k dokonalosti má ešte bližšie než Amber herec Robert Pattinson, a to so skóre 92,15. "Má fascinujúcu, nádhernú dolnú čeľusť. Keby nemal také úzke, rovné pery, bol by asi aj úplne dokonalý," komentuje De Silva.

Za novým Batmanom sa umiestnil Superman Henry Cavill (91, 64 %) a na tretej priečke skončil herec Bradley Cooper (91, 08 %).

Štvrtý je Brad Pitt (90, 51 %) a piaty George Clooney (89, 91 %).

