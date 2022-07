Harrison J. Ford, ako ho kedysi uvádzali vo filmových titulkoch, aby si ho ľudia nemýlili s rovnomennou hviezdou nemých filmov, sa na nedostatok šťastia v živote určite sťažovať nemôže. Talentovaný herec, ktorý dnes slávi okrúhle 80. narodeniny, síce plýva enormným talentom a v mladosti bol jedným z najväčších fešákov Hollywoodu, no nebyť náhody, možno by dnes ďalej skladal nábytok.

Niežeby na tom bolo niečo zlé a už vôbec nie v prípade Harrisona Forda. V 60. rokoch patril k najtalentovanejším tesárom v Los Angeles a hovorilo sa, že nikto nevedel vyrábať skrine tak ako on.

Aj preto si ho možno zavolali na stavbu kulís do filmových štúdií, kde si jeho prácu všimol režisér George Lucas. Sám potreboval doma niečo zmajstrovať, tak si Forda zavolal k sebe a počas toho, ako majster makal, stíhal ešte Harrison aj čítať s Lucasom dialógy z pripravovaného sci-fi filmu.

Harrison Ford spolu s kolegami z Hviezdnych vojen; Markom Hamillom a Carrie Fisher. Zdroj: Profimedia

Onou snímkou boli, ako inak, Hviezdne vojny, a repliky, ktoré dal George Lucas Fordovi čítať, patrili šviháckemu darebákovi Hanovi Solovi. A bolo vymaľované! Teda, skôr skriňa zložená, ale to je nepodstatné - Fordovi skrátka táto rola sadla ako "riť na šerbeľ" a neskôr z neho spravila superstár.

Do najslávnejších úloh ho najprv nechceli

Lucasa musel jeho šarm síce očariť, no pravdou je, že režisér predtým ponúkal džob iným hercom. Nakoniec sa mu však počiatočné problémy s obsadením vyplatili, pretože Harrison bol trefou do čierneho. A nielen tentoraz.

Aj pokiaľ išlo o Indiana Jonesa, Ford nebol prvým menom na telefónnom zozname. Dnes si, paradoxne, nevieme v tejto úlohe predstaviť nikoho iného, hoci svojho času mal plieskať bičom bajúzatý Tom Selleck.

Povedal však "nie" a neskôr si asi trieskal hlavu... podobne ako pre zmenu Harrison Ford, keď mu ponúkli niekedy pred rokom 1993 hlavnú rolu v Jurskom parku a on ju hodil do koša. Zrejme si povedal, že v jednom Spielbergovom filme už hral archeológa, tak nebude hrať v ďalšom paleontológa.

Fordovi, každopádne, nemožno uprieť dve veci. Za prvé, čoho sa chytí, to mu ide - azda okrem filozofie, z ktorej na univerzite prepadol. Tesárčinu ho nikto neučil, všetko si načítal z kníh a sám nacvičil, až nakoniec patril k špičke svojho remesla a postavil si vlastný ranč.

Čo ste o Harrisonovi Fordovi zaručene nevedeli:

V roku 1997 ho časopis Empire zaradil na prvú priečku rebríčka TOP 100 najväčších filmových hviezd všetkých čias.

Exmanželke Melisse Mathison, ktorá napísala scenár k filmu E.T. Mimozemšťan, musel pri rozvode vyplatiť 85 miliónov dolárov. Išlo o dovtedy najdrahší hollywoodsky rozvod v dejinách, dnes štvrtý najdrahší.

V roku 2001 bol podľa Guinessovej knihy rekordov najbohatším hercom sveta.

Časť filmu Indiana Jones a Chrám skazy (1984) za neho musel kvôli zraneniu chrbtice odohrať kaskadér, ktorý sa na neho tak veľmi podobal, že si ich štáb večne mýlil.

V rokoch 1998 až 2000 bol najobľúbenejším americkým hercom.

Harrison Ford s exmanželkou Melissou Mathison, ktorej musel po rozvode zaplatiť astronomických 85 miliónov dolárov. Zdroj: Profimedia

Ako herec začínal v komparze za 150 dolárov týždenne, pričom dnes disponuje vďaka filmom majetkom v hodnote zhruba 300 miliónov dolárov. Je tiež zanieteným a talentovaným pilotom lietadiel a helikoptér, takže ešte aj ušetrí za cestovanie.

Za druhé, aj napriek tomu, že má už 80 rokov, je stále neuveriteľne aktívny. Stále hráva, pilotuje stroje a tiež jazdí pravidelne na bicykli a športuje. Najnovšie ho uvidíme v piatom a finálnom pokračovaní Indiana Jonesa, ktoré má stanovenú premiéru na budúci rok.

Trošku horšie to je už s týmto hercom, pokiaľ ide o súkromie. Ford je tretíkrát ženatý, aktuálne s herečkou Calistou Flockhart (57), ktorú Slováci poznajú najmä ako mladú právničku Ally McBealovú z rovnomenného seriálu.

Harrison Ford s manželkou Calistou Flockhart. Zdroj: Profimedia

A nie je to inak prvýkrát, že sa starší Harrison zahľadel do podstatne mladšej ženy. Počas Hviezdnych vojen randil napríklad aj s vtedy len 19-ročnou kolegyňou Carrie Fisher († 60), zatiaľ čo on mal už po 30-ke.

Harrison Ford s manželkou Calistou Flockhart po prílete súkromným lietadlom. Zdroj: Profimedia