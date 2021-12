Počas vianočných sviatkov sa celebrity prihovárali svojim fanúšikom cez sociálne siete častejšie než inokedy. Niektoré sa chceli podeliť o svoju vianočnú výzdobu, iné zas spropagovať svoje kozmetické produkty, ktoré mohli byť vhodným darčekom na Vianoce. JLo nebola výnimka a na sociálnej sieti sa rozrečnila o svojom "zázračnom sére". Divákov však viac ako samotný produkt, prekvapila nenalíčená tvár Jenn.

Anketa Je podľa vás Jennifer Lopez krajšia s mejkapom alebo bez? Jednoznačne bez mejkapu, prirodzená je ešte krajšia! 0% Bez mejkapu by som na jej mieste ani nevystrčil/a päty z domu! 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Speváčka na záberoch vyzerala, akoby práve vyšla zo sprchy. Zabalená do saténového županu si vzala do ruky svoje sérum, ktoré, ako tvrdí, išlo v roku 2021 "na dračku". Prirodzená Jennifer bez mejkapu sa na prekvapenie páčila fanúšikom omnoho viac, dokonca vyzerala oveľa mladšie. Mala hladkú pleť bez jedinej vrásky či nedokonalosti - žeby jej sérum skutočne robilo zázraky? Nuž, ak áno, v tom prípade by ho mala odporučiť aj niektorým svojim kolegyniam z brandže.