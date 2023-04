Muž menom Bryan Steel (46) z Floridy je na extrémnej ceste priberania a denne skonzumuje viac ako 12 000 kalórií. Ako sám udáva, chce byť ešte väčší ako je a so svojou váhou nie je ani zďaleka spokojný.

Muž, ktorý o sebe hovorí ako o „prerastenom dobytku“ má vskutku podivné životné ciele. Bryan Steel z americkej Floridy je totiž fanúšikom priberania a na jeho ceste ho údajne nič nezastaví. Denne skonzumuje neuveriteľné množstvo kalórií a snaží sa svoju váhu čo najviac zdvihnúť.

Dokonca si založil účet aj na OnlyFans, kde sa pravidelne zdôveruje so svojím plánom a nebojí sa ukázať svetu jeho postavu, tuk a ani jedálny lístok.

Bryan zje počas pracovných dní minimálne 12 000 kalórií, aby dosiahol svoje ciele – a cez víkendy skonzumuje ešte viac. Medzi jeho pravidelné pochutiny však nepatria žiadne zdravé jedlá. Milovník fast foodu, kokakoly a zmrzliny síce občas cvičí no jeho cieľom je mať čo najviac kilogramov. Preto konzumuje najtučnejšie a najkalorickejšie jedlá.

Bryan vyzeral predtým, ako zatúžil po najväčšom bruchu, ako úplne iný muž. Zdroj: instagram

Podľa jeho slov síce vyzerá priberanie jednoducho, no chce to dennú rutinu, vytrvalosť a disciplínu. Vo svojom životopise OnlyFans píše: „Na uspokojenie mojej túžby posunúť hranice ľudskej spotreby a rastu je potrebné stále viac jedla a nemám inú možnosť, ako použiť všetky prostriedky od predplatiteľov na to, aby som umožnil svojej obsedantnej potrebe nafúknuť sa. Pridajte sa, aby ste tomuto nafúkanému býkovi dali lekciu o chamtivosti.“

Pôvodom spisovateľ však svoj sen neberie na ľahkú váhu, ani čo sa týka zdravia, aj keď denne skonzumuje množstvo kalórií, pravidelne navštevuje lekára a snaží sa mať aj čo najviac pohybu. Fanúšikovia na jeho stránke mu držia palce a prispievajú na splnenie jeho podivného sna.