FOTO Mrazivé zábery z hniezdočka lásky Coco Chanel: Lesk a prepych vystriedala bieda a prach

Najslávnejšia módna ikona všetkých čias a žena, ktorá zmenila pohľad na krásu, by včera oslávila svoje 137 narodeniny. Od smrti legendárnej Coco Chanel uplynulo už neuveriteľných 51 rokov, no jej odkaz a štýl sú nesmrteľnými. To sa však už nedá povedať o jej sídle v Škótsku, ktoré z roka na rok chátra.