Od leteckého nešťastia, pri ktorom v roku 2001 zahynula mladá, len 22-ročná americká speváčka Aaliyah, uplynie 25. augusta už 20 rokov. Pri tejto príležitosti by mala svetlo sveta uzrieť životopisná kniha s Baby Girl: Lepšie známa ako Aaliyah z pera novinárky Kathy Iandoli, ktorá verí, že konečne odhalila pravdu o tragickom osude mladej hviezdy.

Speváčka Aaliyah zomrela, keď mala iba 22 rokov, počas leteckého nešťastia... Zdroj: Chris Weeks

V knihe o jej živote sa nachádza aj veľká kapitola o jej tragickom úmrtí počas leteckého nešťastia. Lietadlo so speváčkou smerujúce do Miami sa zrútilo necelú minútu po štarte na Bahamách. Podľa autorky knihy mohla Aaliyah ešte žiť. Podľa jej informácií totiž mladá speváčka odmietla do lietadla nastúpiť.

Kingsley Russell, ktorý mal vtedy 13 rokov, bol svedkom incidentu, ktorý predchádzal tragédii. Podľa jeho slov, lietadlo meškalo na letisko dve hodiny. Po jeho pristátí sa speváčka zľakla jeho malých rozmerov vzhľadom na množstvo batožiny a odmietla doň nastúpiť. Rovnaký názor ako speváčka, mal aj personál letiska.

Počas rozhovoru Russell uviedol, že speváčka zopakovala, že nechce nastúpiť do malého lietadla a, že sa necíti dobre. Členka tímu jej potom podala pilulku, tvrdí Russel, ktorú užila predtým, ako upadla do hlbokého spánku. "Vyniesli ju z dodávky ani nevedela, že nastupuje do lietadla,“ spomína Russell v knihe.

Lietadlo sa zrútilo len necelú minútu po štarte. Aaliyah a šesť z ôsmich ďalších pasažierov na palube boli okamžite mŕtvi. Dvaja ďalší zomreli v nemocnici. Podľa vyšetrovania bolo zistené, že lietadlo bolo preťažené o desiatky kilogramov nad jeho nosnosť. Rovnako bolo zistené pri pitve, že pilot lietadla pod v čase tragédie pod vplyvom heroínu.

Telo Aaliyah bolo nájdené 6 metrov od trosiek lietadla. Stále bola pripútaná na svojom mieste. Pitevná správa dospela k záveru, že šance na jej prežitie boli nereálne vzhľadom na rozsiahle popáleniny a veľkú ranu hlavy, ktorú utrpela.