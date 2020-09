Z utečenca bez peňazí sa v priebehu rokov stal podnikateľ s majetkom 300 miliónov libier! Mohamed Hadid navrhol množstvo domov nielen pre hollywoodsku smotánku, ale aj pre vplyvných podnikateľov. Ten najdrahší a najluxusnejší si však navrhol sám pre seba a svoje tri deti. Bella (23), Gigi (25) a ich brat Anwar (21) nepokračujú v remesle svojho úspešného otca, namiesto toho prerazili vo svete modelingu.

Mohamed svoje milované deti rozmaznával už od detstva. V miliónovom paláci sa nachádza niekoľko spální, tajné miestnosti ozdobené zlatými stĺpmi, podzemné turecké kúpele, jedáleň pre 16 ľudí s krištáľovými lustrami, domáce kino a obrovské záhrady. Iba obývacia miestosť má rozlohu 500 metrov štvorcových, čo svedčí o tom, že bohatý otecko na svojom rodinnom dome skutočne nešetril. V paláci sa nachádza aj tanečná sála a súkromné vinárstvo.

Gigi s mladšou sestrou Bellou. Zdroj: Instagram

Obľúbenou miestnosťou Mohameda však nebola obývacia miestnosť, ale podzemná marocká izba zdobená hodvábnymi vankúšmi a sviečkami, súčasťou ktorej sú aj turecké kúpele a posuvná stena do spálne. „Táto izba bola postavená v Maroku,“ povedal Hadid pre Secret Lives. „Odtiaľ mi to poslali do USA.“

Najstaršia zo sestrier, Gigi Hadid, je momentálne v očakávaní a so snúbencom, spevákom Zaynom Malikom sa im čoskoro narodí prvé bábätko. A starostlivý tatko Mohamed už určite kuje plány na rodinný dom pre svoju prvú vnučku!