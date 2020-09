29-ročná modelka podrobne opísala svoj nepríjemný zážitok s fotografom Jonathanom Lederom v začiatkoch svojej kariéry počas fotenia spodného prádla. Opis toho, čo sa stalo zverejnila pre časopis New York Magazine. Všetko prebehlo v Lederovom dome v Catskills v máji 2012. Spomenula si, že najskôr pózovala v spodnom prádle a potom sa vyzliekla.

Na konci fotografovania si spomína, že s Lederom sedeli spolu na gauči a tvrdí, že do nej strčil svoje prsty. Ratajkowski pripomína, že počas večera pili veľa vína a hovorí, že „väčšina z toho, čo prišlo potom, bola rozmazaná. Nepamätám si, že by som sa s ním bozkávala, ale pamätám si, že jeho prsty boli zrazu vo mne. Naozaj ma to veľmi bolelo,“ napísala slávna modelka. „Nepovedala som ani slovo. Náhle sa postavil a mlčky vybehol do tmy po schodoch,“ dodala.

Leder poprel Ratajkowskej obvinenia a uviedol, že sú príliš neslušné a detinské na to, aby na ne odpovedal. „Toto je dievča, ktoré sa ukázalo nahé vo videu Robina Thicke. Naozaj chcete, aby niekto veril, že bola obeťou?" uviedol na margo jej slov.

Leder neskôr publikoval knihu snímok, ktoré vytvoril počas fotografovania. Ratajkowski sa snažila zabrániť ich zverejneniu.

Povedala, že obrázky boli zverejnené bez jej súhlasu a že „kniha a obrázky v nich boli porušením."