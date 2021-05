Staršia sestra modelky Simony Krainovej Yvona sa dlhé roky trápila pre svoju postavu. Na rozdiel od Simony, ktorá je svetovo uznávanou modelkou, nebolo jej telo až také štíhle a dokonalé. Teraz je však všetko inak a Yvona spoločne so svojou sestrou Simonou nafotila nové zábery pre mesačník Dieta, kde sa krásky odhodlali ukázať svoje telá v plavkách. "Fotografka potrebuje na titulku úúúsmev... inak sa to vraj dobre nepredá a my potrebujeme kabát, grog a teplé ponožky. Je mi ségry úprimne ľúto, že na svoje prvé veľké fotenie vyfasovala najhoršie podmienky EVER! Aspoň videla a pochopila, že moja práca nie je vždy zábava, ale bola fakt statočná a krásna," napísala s pobavením Simona na sociálnej sieti Instagram.

Na rozdiel od Simony, ktorá pracuje ako modelka, sa Yvona živí ako úradníčka a jej sedavé povolanie si pred pár rokmi vyžiadalo svoju daň v podobe nadbytočných kilogramov. Ako sama priznala v rozhovore pre český Blesk.cz, zlom nastal v momente, keď prešla z veľkosti oblečenia M na veľkosť L a vážila 74 kilogramov. "Čo bol impulz? 74 kíl a zistenie, že z veľkosti M idem do L. Keď som si skúšala niečo v kabínke, vyzerala som vo všetkom ako dinosaurus. A potom ma tiež naštvala sestra, povedala mi, že som tučná, prečo neschudnem, keď mám pekné dlhé nohy," uviedla v rozhovore pre český Blesk a dodala, že posledné dva až tri roky chodí behávať každý deň.

Yvona sa však k vysnenej postave nedopracovala len pravidelným pohybom, ale aj zmenou svojich návykov. V rozhovore priznala, že chodieva spať už o ôsmej večer, čím sa vyhne večernému prejedaniu. Ráno potom vstáva omnoho skôr, ide si zabehať a po tréningu si dopraje veľké raňajky, striedmejší obed a malú večeru. Na to, že Yvona sa môže pochváliť už dvojročným vnúčatkom, teda rozhodne nevyzerá a na mnohých záberoch je od Simony na nerozoznanie.