Anglická herečka a modelka Cara Delevingne (30) len nedávno priznala, že už štyri mesiace neberie drogy. Na odvykačku sa prihlásila po tom, čo uvidela svoje fotografie, ktoré nafotili paparazzi, píše Daily Mail.

Cara v nedeľu na udeľovaní Oscarov medzi hviezdami doslova žiarila a prítomným muselo byť hneď jasné, že sa po bujarom minulom roku vrátila do formy. Strach o herečku vyvolali fotky z augusta 2022, keď ju fotografi nafotili ako sa prezlieka vo svojom aute pred miestnym sexshopom v Los Angeles.

Modelka a herečka Cara Delevingne na tohtoročných Oscaroch. Zdroj: Getty Images

V novom rozhovore pre Vogue modelka prehovorila o tom, aký vplyv mali na ňu tieto snímky. „Nespala som. Nebola som v poriadku. Je to srdcervúce, pretože som si myslela, že sa bavím, ale v istom momente som si povedala: Okej, nevyzerám dobre. Viete, niekedy sa potrebujete pozrieť do očí realite, takže v istom zmysle boli tie fotky niečo, za čo by som mala byť vďačná," povedala.

