Supermodelka Naomi Campbell (51) prekvapila svet na obálke prestížneho magazínu Vogue, kde sa objavila prvýkrát so svojou malou dcérkou v náručí. Modelka sa stala mamou v máji ešte ako 50-ročná, no tehotenstvo držala v tajnosti. Začalo sa tak špekulovať o tom, či je dcérka jej biologickým dieťaťom. Naomi Campbell sa stala prvýkrát mamou až po 50-ke. Modelka tak vyvracia stereotyp, že u ženy je ideálnym časom na príchod prvého potomka vek do 30. roku života.