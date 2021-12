Ruská kráska si rozľahlý byt v newyorskom dome kúpila v roku 2016 za 6 miliónov dolárov. Krátko po kúpe ho uviedla na trh na prenájom takmer za 20-tisíc dolárov mesačne. Teraz sa ho však rozhodla predať za 8,2 milióna dolárov, čím si prilepší o vyše dva milióny dolárov. A čo je také úžasné na byte v New Yorku, že sa jeho cena vyšplhala na takú závratnú sumu?

Podľa zoznamu je to jediná rezidencia s 2 spálňami a so súkromnou terasou orientovanou na juh. Má rozsiahle izby, 10-metrové okná od podlahy až po strop a výhľad na rieku Hudson. Veľká vstupná galéria vedie do elegantne zmenšenej veľkej miestnosti s jedálňou otvorenou do kuchyne s oknami.

Izba s hlavnou spálňou ponúka šatňu s vlastnou luxusnou mramorovou hlavnou kúpeľňou. Súčasťou bytu je aj samostatná druhá spálňa s vlastnou kúpeľňou. Kuchyňa je zariadená na mieru navrhnutými skrinkami z orechového dreva Molteni, pultmi z bieleho mramoru z Alabamy a lešteným niklovým hardvérom Nanz a svietidlami LeFroy Brooks so spotrebičmi Miele, Wolf a Sub Zero.

K vybaveniu bytového domu, v ktorom sa luxusné hniezdočko slávnej modelky nachádza, patrí fitnescentrum, krytý plavecký bazén, miestnosť na kúpeľné procedúry, sauna a parné kúpele. V obytnom dome a tiež nachádza miestnosť na jogu a viac ako 40 000 štvorcových stôp súkromných zelených plôch. Okrem benefitov v podobe bazéna, fitka či wellness sa nový majiteľ môže tešiť aj z celebritných susedov. V dome majú svoje byty aj herec Ben Stiller či spevák Jon Bon Jovi.

