Reality šou zo života milionárov Geissenovcov sledovalo pred rokmi takmer celé Slovensko. Z malých rozmaznaných dievčatiek Daviny (18) a Shanie (16) sú však dnes už veľké slečny, ktoré majú svoju vlastnú základňu fanúšikov. Práve ich úspech u tínedžerov pravdepodobne priviedol producentov reality šou k tomu, žeby si dievčatá zaslúžili svoj vlastný priestor v telke bez dozoru svojich rodičov Carmen a Róberta.

Geissenovci Zdroj: instagram

Už čoskoro by tak mali Shania a Davina dostať svoj vlastný formát reality šou ako spin-off úspešných Geissenovcov. Šou s pracovným názvom „Rich Kids of Monaco“ má postaviť Davinu a Shania Geissenové do centra diania. Základné plány potvrdil Martin Blickhan, vedúci oddelenia PR v televízii RTL. Výroba pre nový formát sa ešte nezačala, v súčasnosti je vraj v ranom štádiu vývoja. „Geissenovci robia nám a svojim fanúšikom veľkú radosť už desať rokov. Teraz otvárame svoje perspektívy a dávame príbehom o budúcej generácii ešte väčší priestor,“ vysvetlil Blickhan pre médiá.

„Rich Kids of Monaco“ by sa na televízne obrazovky mohlo dostať už budúci rok. Rovnako ako pri šou Geissenovi: ťažký život milionárov, berie rodina Geissovcov produkciu do vlastných rúk so svojou spoločnosťou Geiss TV.

Na jej Instagrame nechýbajú ani sexi zábery v bikinách, v bazéne a pri opaľovaní. Zdroj: instagram @the_real_davina_geiss

Nie je to však jediná novinka zo života mladých Geisseniek. Fanúšikov totiž v poslednom čase upútali hlavne príspevky 18-ročnej Daviny, ktorá sa na sociálnej sieti pochválila svojím novučičkým luxusným Audi RS Q3, ktorého cena sa pohybuje od 67 450 v základnej výbave.

Na záberoch, kde sa však fotografuje pred zrkadlom, napadla fanúšikom otázka, kde vlastne Davina aktuálne žije. Hoci ostala spočiatku hviezda sociálnych sietí z otázky prekvapená, rýchlo sa spamätala a pohotovo odpovedala: "Čoskoro to zistíš." Podľa zahraničných médií sa Davina pravdepodobne už osamostatnila a vyletela z rodného hniezda. Tieto tvrdenia by mala mladá hviezdička potvrdiť alebo vyvrátiť v najbližších dňoch.

