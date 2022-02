Dlho sám neostal! Zakladateľ technologickej firmy SpaceX a šéf Tesly Elon Musk (50) sa krátko po rozchode so speváčkou Claire Boucher, známou pod pseudonymom Grimes (33), ukázal po boku novej (a ešte mladšej!) krásky. Novou frajerkou najmajetnejšieho chlapíka na svete, ktorý disponuje 234-miliardovým bohatstvom, je podľa kuloárov austrálska herečka Natasha Bassett (27).

Hoci je africký génius a vizionár Musk priekopníkom v mnohých odvetviach a podobnými úspechmi ako on sa môže pochváliť len hŕstka ľudí na celom svete, v láske veru veľké šťastie nemá.

Zdroj: Getty Images

Po tom, čo mu stroskotali manželstvá s Talulah Rileyovou a Justine Muskovou, sa v septembri 2021 rozišiel aj s extravagantnou partnerkou Grimes, ktorá mu však ešte predtým porodila jeho šieste dieťa. Syn dostal vskutku netradičné meno, ktoré zrejme zvládnu vysloviť len jeho rodičia – X AE A-XII Musk (1).

Nový Elonov objav, pôvabnú a mladučkú krásku „od protinožcov“, nachytali novinári vo štvrtok pri vystupovaní z jeho súkromného lietadla v Los Angeles.

Zdroj: Profimedia

Novou priateľkou Elona Muska má byť 27-ročná austrálska herečka, ktorá sa objaví v pripravovanom životopisnom filme Elvisa Presleyho. Identitu novej lásky miliardára Muska odhalil americký bulvárny plátok Hollywood Life, pre ktorý neznámy zdroj uviedol, že dvojica tvorí pár už niekoľko mesiacov. Momentálne sú vraj v monogamnom vzťahu.

Natasha možno nepatrí medzi áčkové celebrity, no určite nie je – napriek tomu, že má len 27 rokov – začínajúcou umelkyňou. Objavila sa vo viacerých televíznych seriáloch. Jej najväčšou úlohou (pred životopisným filmom o Elvisovi, v ktorom sa objaví najbližšie) bolo stvárnenie hviezdy z 50. rokov Glorie DeLamour vo filme z roku 2016 „Ave, Caesar!“, v ktorom si zahrali aj George Clooney a Scarlett Johansson. Do povedomia sa dostala i vďaka tomu, že si zahrala Britney Spears v životopisnom filme „Britney Ever After“ z roku 2017.

