FOTO Miley zradil na koncerte outfit: Zachovala si chladnú hlavu, PRSIA si však neustrážila! ×

Miley Cyrus (29) sa počas silvestrovského vystúpenia postarala o poriadny škandál! Kontroverznej speváčke sa počas hitu Party in the USA rozopol vrchný diel outfitu a fanúšikom tak ukázala aj to, čo nechcela!