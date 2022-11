Kto by si nepamätal tvár sladkého blondiaka, ktorého plagáty zdobili v 90. rokoch steny miliónov dievčat po celom svete. Aaron Carter síce nikdy neprekročil tieň svojho slávnejšieho brata Nicka, no v čase jeho najväčšej slávy by sa dal prirovnať k dnešnému idolu dievčat Justinovi Bieberovi.

Bohužiaľ, ako mnoho mladých celebrít, ani Aaron svoju slávu nezvládol a podľahol životu plnému hlučných večierkov a drog. Zo sladkého chlapca sa tak postupne stal potetovaný "problémista". V roku 2019 ho jeho závislosť od drog dostala až do väzby. Aaron bol obvinený z prechovávania a distribúcie omamných látok. Spevák sa očividne nepoučil ani z takej tragickej udalosti, akou bola smrť jeho sestry Leslie, ktorá sa v roku 2012 predávkovala drogami.

Na kvalite života mu nepridal ani vzťah so snúbenicou a s matkou jeho jediného dieťaťa Melanie Martinovou. Aaron mal pre svoje výbušné správanie a údajné násilnícke sklony prísť aj o starostlivosť o svojho syna. Jeho výbušnú a problémovú povahu potvrdili pre Daily Mail po jeho smrti aj susedia. „Aaron bol nočnou morou. Z domu vždy vychádzal hluk. Počuli sme, že sa s Melanie hádajú celé hodiny. Pred jeho domom sme každých pár mesiacov videli políciu. Keď nebojoval s Melanie, trápil svojich susedov púšťaním hudby a otváraním okien. Hudbu ste počuli na celej ulici," opísal jeden zo susedov. Susedia opísali Cartera ako „arogantného“ a povedali, že hoci boli zarmútení jeho smrťou, boli radi, že už nebude v susedstve.

Dom v Lancasteri v Kalifornii, kde našiel správca v sobotu jeho utopené telo vo vani, kúpil v roku 2020 za 620 000 dolárov. Krátko pred smrťou však ponúkol svoj dom na predaj. A hoc si susedia po jeho smrti trochu vydýchli, jeho brata Nicka tragická udalosť bolestne zasiahla. Len 24 hodín po smrti brata sa počas koncertu emočne zrútil, rozplakal sa a nedokázal pokračovať vo svojom vystúpení. Ako však skupina Backstreet Boys nakoniec uviedla, napriek úmrtiu budú naďalej pokračovať vo svojom turné. „Moje srdce je zlomené. Aj keď sme mali s bratom komplikovaný vzťah, moja láska k nemu nikdy nevyprchala. Vždy som dúfal, že raz bude chcieť kráčať zdravou cestou a nakoniec nájde pomoc, ktorú tak zúfalo potreboval," napísal Nick na sociálnej sieti Instagram po smrti brata. Podľa všetkého v príčine smrti mohli zohrať úlohu práve drogy.