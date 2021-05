Spoločnosť Lifetime vo štvrtok zverejnila hlavné úlohy vo filme Harry & Meghan: Útek z paláca. Jordan Dean ( The Punisher ) a Sydney Mortonová ( She's Gotta Have It ) sa na televíznych obrazovkách predstavia ako vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu v treťom pokračovaní filmovej série Harry & Megan. Únik z paláca sa začal vyrábať tento týždeň vo Vancouveri a dokončený by mal byť na jeseň 2021. Dean a Mortonová vyplnia kráľovské topánky, ktoré uvoľnili predchádzajúci herci Parisa Fitz-Henry a Murray Fraser v snímkach Harry & Meghan: Kráľovská romanca z roku 2018, nasledovaní Tiffany Smithovou a Charliem Fieldom v druhom pokračovaní Harry & Meghan: Becoming Royal z roku 2019.

Útek Harryho a Meghan od kráľovskej rodiny vyvolal škandál. Zdroj: Apple TV+

Ďalších členov kráľovskej rodiny stvárnia vo filme Jordan Whalen ako princ William, Laura Mitchell ako Kate Middleton, Steve Coulter ako princ Charles, Maggie Sullivun ako kráľovná Alžbeta II., Melanie Nicholls-King ako Doria Ragland, Bonnie Soper ako princezná Diana, Deborah Ramsay ako Camilla.

Film Harry & Meghan: Únik z paláca priblíži, čo sa skutočne stalo v paláci, čo prinútilo Harryho (Deana) a Meghan (Mortona) opustiť všetko a vytvorili budúcnosť pre seba a svojho syna Archieho. Film podrobne popíše rastúcu izoláciu a smútok Meghan, ich sklamanie z toho, že ich „spoločnosť“ nebránila pred útokmi tlače, a Harryho strach, že sa história bude opakovať a nebude schopný ochrániť svoju manželku a syna pred rovnakými silami, aké mohli prispieť k predčasnej smrti jeho matky Diany. Film sa tiež zameriava na vzťahy medzi Willom a Harrym, Kate a Meghan a Harrym s Willom a ich otcom Charlesom, ktoré vedú k úplnému zničeniu kráľovských väzieb.

Zatiaľ, čo fanúšikovia Kate a Williama sú s hereckým obsadením spokojní, o fanúšikoch Meghan a Harryho sa to už povedať nedá. Mnohí si totiž všimli, že ani snaha maskérov nepomohla hercom, aby sa na svoje postavy podobali. Čo poviete, podobajú sa herci na hlavných hrdinov kráľovskej rodiny?