Po škandále, ktorý vyvolali Meghan a Harry rozhovorom s Oprah, sa celý svet zameral na kráľovských utečencov. Okrem šokujúcich obvinení kráľovskej rodiny z rasizmu voči Meghan a malému Archiemu, či priznaniu sa k myšlienkam na samovraždu však manželský pár odhalil aj pohlavie dieťatka a približný termín pôrodu, ktorý by mal byť podľa slov Meghan už toto leto. Princ Harry bol doslova nadšený tým, že ich rodina sa čoskoro rozrastie o malú princeznú.

Zdroj: Instagram

„Som vďačný. Mať dieťa, jedno alebo dve, by bolo úžasné. Ale mať chlapca a potom dievča, myslím tým, čo viac si môžeš priať? Teraz máme svoju rodinu, máme nás štyroch a našich dvoch psov,“ prezradil Harry v rozhovore a spoločne s Meghan potvrdili, že dve deti im úplne stačia a o ďalšie by sa tak nemali pokúšať.

Napriek tomu, že sa ich dcérka ešte nenarodila, už teraz je nad slnko jasné, že ju zahrnú neskutočným luxusom. Meghan má pre svoje vytúžené dievčatko pripravený už dokonca aj prvý darček. Nieje ním nič iné ako luxusné hodinky značky Cartier v hodnote 4 800 dolárov, ktoré si Meghan kúpila ešte ako slobodná žena, keď jej bolo oznámené, že pre veľký úspech seriálu Kravatáci sa bude nakrúcať aj tretia séria.

Zdroj: reprofoto CBS/Haro Productions

To, že drahé hodinky raz venuje svojej prvorodenej dcére, bolo Meghan jasné už v roku 2015. „Vždy som túžila po hodinkách francúzskej značky Cartier. Keď som zistila, že sa bude nakrúcať tretia séria Kravaťákov, ktorá sa v tom čase zdala ako taký míľnik, úplne som sa vykašľala na cenu a kúpila som si dvojfarebnú verziu hodiniek. Dala som si na ne vyryť Od MM pre MM a plánujem ich jedného dňa venovať svojej dcére. To je to, čo robí kúsky zvláštnymi, spojenie, ktoré k nim máte,“ uviedla Meghan v rozhovore pre Hello magazín v roku 2015. Malá princeznička sa tak už teraz môže tešiť na množstvo darov a život v krásnej vile spolu so svojimi rodičmi a starším Archiem.

Anketa Aké meno podľa vás dostane dcéra Meghan a Harryho? Diana 79% Elizabeth 7% Alexanda 14% Arabella 0% Arabella 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: