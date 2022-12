Zatiaľ čo svet čaká na škandalózny dokument z diele produkčného gignatu Netflix o živote slávnej kráľovskej dvojice s názvom Harry a Meghan, ich hlavný predstavitelia sa zúčastnili prestížneho gala večera v New Yorku, ktorý je zasvätený ľudským právam a boji proti rasizmu.

V New Yorskom hotely Hilton sa tento rok konalo udeľovanie cien zamerané na ľudské práva. Organizácia vznikla ako pamätník Roberta F. Kennedyho v roku 1984, teraz známa ako Robert F. Kennedy Human Rights, aby vyznamenala jednotlivcov na celom svete, ktorí ukázali veľkú odvahu a prispeli k ľudskému zdraviu.

Dlho očakávaný dokument z dielne Netflix má povedať svetu pravdu. Na základe nových skutočností však vojvodkyňa Meghan a princ Harry čelia kritike so zavádzania a klamstiev. Zdroj: Netflix Harry & Meghan

Tento rok prestížne ocenenie putovalo do rúk princa Harryho a Meghan Markle. Hoci je momentálne dvojica často preberaná médiami najmä kvôli ich škandálu so zavádzaním a klamstvami v novom dokumente, vojvodkyňa sa na príhovore nechala počuť, že je to len začiatok a spolu s manželom budú bojovať za to, aby svetu ukázali pravdu. Zaujímavé tvrdenie z úst osoby, ktorá je momentálne osočovaná ako klamárka, ktorá využila staré zábery na zničenie monarchie.

Meghan Markle, ktorá si vybrala model šiat od svetoznámeho návrhára Louisa Vuittona. Hlavným doplnkom bol akvamarínový prsteň z osobnej zbierky princeznej Diany, ten istý prsteň, ktorý mala na sebe vo svadobný deň. Zdroj: profimedia

Počas večera, kedy bolo pozvaných vyše 1500 hostí bola hlavná pozornosť upriamená najmä na Meghan, ktorá si vybrala model šiat od svetoznámeho návrhára Louisa Vuittona. Je to jej prvýkrát, čo vojvodkyňu obliekla francúzska značka na takom významnom podujatí. Mala na sebe biele šaty s dlhými rukávmi na mieru, doplnené rozparkom vpredu a výstrihom nad plecia. Hlavným doplnkom bol akvamarínový prsteň z osobnej zbierky princeznej Diany, ten istý prsteň, ktorý mala na sebe vo svadobný deň.

Okrem dokonalej róby ukázala aj svoje chudučké nohy s výstrihom, ktorý jej robil pri vystupovaní z luxusného auta problémy. Ešte pár centimetrov a ukázala by viac, ako by sme čakali.