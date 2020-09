Meghan sa už počas jej pôsobenia v kráľovskej rodine vrhla do projektu s názvom Smart Works, ktorá pomáha ženám vrátiť sa do sveta práce tým, že im poskytuje nové oblečenie, koučing a sebadôveru, ktorú potrebujú cítiť na pracovnom pohovore. Vďaka tomuto projektu sa ženy s finančnými problémami môžu ľahšie zaradiť do úspešného života. Počas videokonferencie so štyrmi z tých, ktoré Smart Works využili, sa Meghan predviedla v celkom novom svetle.

Jej tvár bola nalíčená omnoho výraznejšie, ako sú fanúšikovia u bývalej herečky zvyknutý. Výrazné líčenie upriamilo pozornosť na jej tvár, ktorá sa v uplynulých týždňoch trochu zaguľatila. Najviac otázok však v poslednom čase vyvolali Meghanine dlhé, husté vlasy. Mnoho fanúšikov sa tak pýta či si Meghan nenechala svoje vlasy predĺžiť. Počas poslednej oficiálnej návštevy v Londýne totiž jej vlasy neboli ani zďaleka také dlhé a husté ako na najnovších záberoch.