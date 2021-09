Meghan a Harry po prvýkrát od svojho presťahovania sa do USA vystrčili päty z Kalifornie a zavítali na tri dni do „veľkého jablka“. Hoci sa vojvodkyňa dušuje tým, ako si cení súkromie, ich príchod do New Yorku už hádam ani nemohol byť okázalejší.

Manželia, ktorí nechali svoje dve deti doma v Los Angeles, sa ubytovali vo vychýrenom hoteli Carlyle, kde jedna noc stojí vyše 1500 eur. Hovorí sa, že kedysi tu prespávala aj Harryho mama, princezná Diana, a to vždy, keď navštívila New York.

Luxusný hotel, kde sú Harry s Meghan ubytovaní, v minulosti hostil plejádu slávnych osobností – vrátane amerického exprezidenta Johnna F. Kennedyho. Zdroj: Bettmanov archív

Na každom kroku ich navyše sprevádzalo zhruba 20 ochrankárov a keď si Harry s Meghan išli večer vychutnať do baru Bemelmans martini, bodyguardi obsadili stoly okolo nich, aby sa k slávnemu páru nedostal ani len závan jedla z kuchyne.

VIDEO: Mali federálnu ochranku? Muži v šedých oblekoch vraj boli „štátni“

Spoločnosť im robila len Meghanina veľmi dobrá kamarátka Misha Nonoo – osoba, ktorá Harry a Meghan dala po prvýkrát dokopy.

VIDEO: Harry a Meghan si po „náročnom“ dni dopriali trochu alkoholu

Príchod manželov do NY navyše vyzeral vďaka obrovskej motorkáde vozidiel, akoby hotel Carlyle navštívil sám prezident Biden. Keď sa však dvere limuzíny otvorili, zvnútra vyšiel do čiernej oblečený, okamžite spoznateľný pár. Harry síce vyzerá všade rovnako, no Meghan – inokedy tak veľmi lipnúca na súkromí svojej rodiny – si na cvakanie fotoaparátov pripravila svoj hollywoodsky mejkap.

Bar, v ktorom si Harry a Meghan užívali večer. Zdroj: Daily Mail

Zlato, diamanty aj dedičstvo po Diane

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>