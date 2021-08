Bola členkou kráľovskej rodiny, seriálovou herečkou, teraz je dvojnásobnou mamou, manželkou britského princa, filantropkou a mediálne známou osobnosťou, ktorej za to, že radí ostatným ako žiť, platia milióny. Napriek tomu zaujíma Američanov podľa štatistík internetového vyhľadávania niečo úplne iné – ako vyzerá Meghan Markle, keď je nahá! Naozaj „pekný“ darček k jej dnešným 40. narodeninám...

Každý mesiac internetový prehľadávač Google zaregistruje v USA tisíce a tisíce vyhľadávaní, ktoré súvisia s nahými fotkami vojvodkyne Meghan, informoval server Newsweek.

V priemere až 27-tisíc ľudí mesačne aktívne vyhľadáva frázy ako „nahá Meghan Markle“, „sexi Meghan“, „Meghan v bikinách“, „Meghan hore bez“ či „nohy Meghan Markle“. Úchylov a fetišistov tromfnú len ľudia, ktorí na internete pátrali po škandalóznom interview manželov s moderátorkou Oprah. Tam si čerstvá 40-ka pustila ústa „na špacír“ a spolu s Harrym britskej monarchii naložili toľko, čo sa do nej zmestilo.

Meghan a Harry sa v Spojených štátoch venujú plejáde aktivít, od dobročinnosti až po nakrúcanie dokumentárnych videí a rozhovorov; podpísali totiž lukratívne zmluvy so spoločnosťami ako Netflix či Spotify. Vďaka kázaniu o mentálnom zdraví a prepieraniu kráľovskej „špiny“ si dvojica mohla dovoliť svoj vlastný palác v elitnej štvrti Los Angeles.

S nahotou má skúsenosti aj Meghanin manžel, princ Harry, ktorý v mladosti takto bláznil v hotelovom apartmáne v Las Vegas... Zdroj: reprofoto The Sun

Američanov však pri atraktívnej Meghan aj tak najviac zaujímajú „prasačiny“. Zatiaľ čo pri Harrym ľudí interesuje predovšetkým to, aký je bohatý, pri Meghan bodujú primitívnejšie pudy. Paradoxom je, že to bol práve Harry, kto sa v roku 2012 odviazal natoľko, že úplný nahý pobehoval po hotelovej izbe v Las Vegas pri hraní biliardu. To však dnes už nikoho netrápi...

V Kravaťákoch si už musela dupnúť

Ako herečka sa Meghan preslávila najmä rolou Rachel Zane v seriáli Kravaťáci, kde núdza o pikantné scény určite nebola. Samotná Meghan sa v šou neraz objavila veľmi skromne oblečená, čo ju po istom čase prestalo baviť, tak sa za to ozvala. „Zavolala som tvorcovi seriálu a povedala, že to už ďalej robiť nebudem,“ povedala v jednom z dávnejších rozhovorov na margo toho, že sa až pričasto objavovala zahalená len uterákom.

Zdroj: Getty Images, Twitter, YouTube

Bohužiaľ, vyzerá to však tak, že trend nezmizol a fanúšikovia sú stále lační po jej nahých fotkách...

Aj vojvodkyňa Kate je obľúbeným terčom internetových úchylákov

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>